Mutirão busca acelerar análise de processo na ANS O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta quinta-feira mudanças no procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para tentar reverter o atraso na análise de processos contra planos de saúde. Estão previstos um "mutirão" e a contratação de 200 funcionários temporários para acelerar o trâmite das ações, que agora serão analisadas coletivamente. As medidas foram consideradas "muito tímidas" pela pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Lígia Bahia.