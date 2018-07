Mutirão carcerário analisa 30 mil processos no RS O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concluiu hoje um relatório sobre o mutirão carcerário realizado durante um mês no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram analisados 30.179 processos no Estado, sendo 23,2 mil referentes a presos condenados e 6,9 mil a presos provisórios.