Mutirão carcerário tem de ser feito 1 vez ao ano Resolução do Conselho Nacional de Justiça publicada no Diário Oficial da União de ontem institucionaliza os mutirões carcerários. As varas terão de revisar, uma vez por ano, as prisões provisórias e definitivas, as medidas de segurança e as internações de adolescentes em conflito com a lei. Para isso, os tribunais vão promover ações integradas com a sociedade civil.