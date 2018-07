Mutirão contra a dengue chega hoje a Jacarepaguá

Somente neste ano, a Prefeitura do Rio realizou 18 mutirões, dentro do programa, além de mais de 60 ações específicas de prevenção, como entrada em imóveis abandonados. Durante as atividades, foram inspecionados cerca de 76 mil imóveis, com o recolhimento de 344 toneladas de lixo e material inservível. Ao longo deste ano, quase 2 milhões de visitas domiciliares já foram feitas pelos agentes de saúde, segundo a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio.