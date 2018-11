Mutirão de mamografia em SP tem evento especial hoje

Durante o sábado, 30 mulheres inscritas no InRad para fazer a mamografia serão encaminhadas ao Instituto do Câncer, onde participarão de atividades especiais enquanto aguardam pelo exame realizado nos seios para detectar tumores.

Dentre as atividades programadas estão palestras de nutricionistas sobre dietas preventivas e saudáveis, além de orientações sobre saúde e qualidade de vida feitas pela enfermagem. Haverá uma sessão especial em que uma psicóloga ensina como confeccionar o Tsuru, pássaro japonês feito com dobradura de papel, ao mesmo tempo em que transmite mensagens de motivação. Ao fim de cada ação, todas as participantes levarão para casa material de apoio sobre câncer de mama e colo do útero.

O Icesp colocou um mamógrafo e 20 funcionários à disposição do mutirão, numa ação conjunta com o InRad. O mutirão de mamografia da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo envolve 337 unidades em funcionamento, espalhadas pelos 143 municípios do Estado. Ao todo, 154 mil mulheres que precisavam fazer mamografia e já tinham o encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) agendaram seus exames em uma destas unidades.