Mutirão em Copacabana marca dia de limpeza do Litoral Um mutirão de limpeza na Praia de Copacabana, no Rio, marca neste sábado o Dia Mundial de Limpeza do Litoral. Hoje também será inaugurada a primeira etapa das obras de recuperação e urbanização da Praia de Sepetiba. Os voluntários do mutirão de limpeza recebem sacolas biodegradáveis e luvas. Após a coleta, o lixo reciclável será destinado a cooperativas e instituições de reciclagem.