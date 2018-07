Mutirão em Santa Maria atende hoje vítimas da boate Kiss Um mutirão organizado pelo Ministério da Saúde vai oferecer neste sábado acompanhamento clínico e psicossocial às vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O plano é atender não apenas as vítimas que precisaram ser internadas e que já receberam alta, mas também as pessoas que estavam dentro da boate e conseguiram sair sem ferimentos e ainda aquelas que ajudaram no resgate das vítimas, além de parentes das vítimas. O atendimento será realizado no Hospital Universitário de Santa Maria.