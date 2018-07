Mutirão para renegociar dívidas termina amanhã em SP

Durante os dias do "Acertando suas Contas", das 9h às 19h, os paulistanos poderão se cadastrar e verificar oportunidades de emprego, tirar Carteira Profissional e dar entrada no seguro-desemprego com os atendentes do CAT - Centro de Apoio ao Trabalho, da Semdet. Pessoas com deficiência e empregadores em busca de profissionais com esse perfil contarão com o atendimento de técnicos do Programa Inclusão Eficiente.

A expectativa dos organizadores é de que o evento receba aproximadamente 30 mil visitantes e que, pelo menos, 15 mil pessoas sejam encaminhadas para negociação de suas dívidas.