Mutirão reforma imóveis rachados por obra do Metrô-SP A cada explosão para abrir o túnel por onde passam as composições da Linha 4 - Amarela da Companhia Metropolitana de São Paulo (Metrô), rachaduras surgiram em casas no entorno das obras. Por causa disso, ainda hoje 120 imóveis passam por reparos e reformas. A maioria está concentrada na região de Pinheiros e do Butantã, na zona oeste. Segundo o Consórcio Via Amarela, responsável pelas obras, os consertos devem ser concluídos até dezembro, quando é prevista a finalização do ramal.