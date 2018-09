Mutirão remove quase 100 toneladas de lixo no RJ Um mutirão de limpeza da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 98 toneladas de resíduos, na comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, entre ontem e hoje. Hoje, uma equipe de 40 garis concluiu o trabalho nas encostas no local conhecido como "Buraco Quente".