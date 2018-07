Mutirão solta 1.160 com pena vencida em Goiás O Estado de Goiás é o segundo no ranking do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em número de presos soltos durante o mutirão carcerário. Foram 1.160 pessoas libertadas por já terem cumprido pena ou por terem direito a benefícios, como progressão de regime ou livramento condicional. Pelos dados do CNJ, Goiás perde apenas para o Ceará, com 1.339 presos soltos pelo mutirão, e fica logo à frente da Bahia, com 1.037 libertados.