MV Bill é acusado de agredir irmã, diz polícia

De acordo com o delegado da 32ª DP (Taquara), Renato Mariano, por volta das 11h de segunda-feira, a irmã de MV Bill fez registro de ocorrência na unidade, por lesão corporal com violência doméstica. Segundo a polícia, a irmã do cantor alegou ter sido agredida a pauladas pelo músico, além de ser ameaçada, após uma discussão familiar.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e MV Bill está sendo procurado para prestar esclarecimentos. A vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus e encaminhada ao exame de corpo de delito, segundo a polícia.