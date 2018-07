'My way', com Frank Sinatra, é canção mais pedida em funerais

A canção My Way, consagrada na voz de Frank Sinatra, é a preferida em serviços fúnebres, revela uma enquete feita na Grã Bretanha.

Pesquisa da Co-operative Funeralcare, serviço funerário britânico, revela que em 30 mil funerais nos últimos 12 meses, para cada hino religioso escolhido, duas canções pop são usadas.

A mesma pesquisa mostra que apenas 4% das canções executadas em funerais são clássicas.

My way vem sendo a favorita nos últimos sete anos. O ranking das mais pedidas em enterros tem ainda Time To Say Goodbye, com Sarah Brightman e Andrea Bocelli, na segunda posição; Wind Beneath My Wings, com Bette Midler, na terceira; e Over the Rainbow, com Eva Cassidy, na quarta.

Angels, de Robbie Williams, My Heart will Go On, com Celine Dion, e Unforgettable, com Nat King Cole, também estão na lista.

Imagine

No entanto, o estudo da Co-operative Funeralcare revela que, em um quarto dos funerais, o sacerdote responsável pela cerimônia recusa as peças escolhidas por considerá-las inapropriadas. Um das canções vetadas pelos religiosos é Imagine, de John Lennon, que tem o verso "there is no heaven" ("não há paraíso").

A pesquisa mostra, ainda, que um terço dos funerais celebrados em casa têm pedidos musicais um tanto estranhos, como Countdown (Contagem regressiva), de Beyoncé.

Segundo o estudo, em mais da metade dos serviços funerários há música ao vivo.