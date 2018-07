Nº de alunos no ensino privado de SP cresce 3% O número de alunos na rede particular do Estado cresceu 3%, comparado com 2011, aponta levantamento do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp). São cerca de 54 mil alunos novos, do berçário ao fim do ensino médio. Com o acréscimo, a rede particular alcança 1,8 milhão de alunos, 16% dessa população escolar em São Paulo. / JOSÉ MARIA TOMAZELA