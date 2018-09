Nº de casos de dengue dobra em relação a 2010, mas Secretaria não vê surto O número de casos de dengue registrados em janeiro no Estado do Rio dobrou em relação ao primeiro mês do ano passado. Até 5 de fevereiro, a Secretaria de Saúde contabilizou 3.582 casos. No mesmo período de 2010, houve 1.447 registros. Cinco óbitos estão sob investigação - uma suspeita foi descartada ontem. Na capital, o crescimento foi mais acentuado. Foram 1.046 casos no primeiro mês deste ano, ante 113 em janeiro de 2010. Apesar do aumento, a Secretaria de Estado de Saúde não classifica a situação como surto. "Os números estão maiores, mas dentro do esperado. E não se compara a 2008, quando houve epidemia, com registro de 17 mil casos em janeiro", disse o superintendente de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, Alexandre Chieppe.