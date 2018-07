Nº de casos de dengue no País quase triplicou O número de casos de dengue quase triplicou no início de 2013 quando comparado com o mesmo período do ano passado. De 1º de janeiro a 16 de fevereiro, foram confirmados 204.650 pacientes com a doença. Em 2012, foram 70.489. A epidemia já atinge cinco Estados: Acre, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.