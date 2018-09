Nº de católicos no mundo cresceu 1,7% entre 2008 e 2009, revela o Vaticano Entre 2008 e 2009, o número de católicos no mundo aumentou 1,7%. A informação consta do Anuário Pontifício 2011, documento que foi apresentado ao papa Bento XVI pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcísio Bertone, e pelo substituto para assuntos gerais, dom Fernando Filoni.