Nº de mortos por gripe A em SC sobe para 72 este ano

Dos novos óbitos, cinco foram registrados até o dia 17, data da última divulgação do balanço pela Dive, mas ainda não havia confirmação de que a causa das mortes era gripe A. Do total de novos casos, apenas dois pacientes não registravam doenças associadas.

O boletim da Dive informa também que o Estado soma 741 pessoas infectadas pelo vírus H1N1 no acumulado deste ano, 56 a mais do que o total apurado na semana anterior. Santa Catarina segue como o Estado com maior número de mortes pela doença e o segundo com o maior número de casos diagnosticados, atrás do Paraná.