Nº de usuários de planos de saúde chega a 48,6 mi

O número representa uma alta de 2,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Durante o terceiro trimestre do ano passado, 240 mil pessoas aderiram a planos de saúde privados, alta de 0,5% na comparação com 2011. Excluindo os planos individuais e considerando apenas os planos coletivos empresariais, o crescimento observado foi de 5,3%, de acordo com a entidade.

O segmento de planos exclusivamente odontológicos - que não oferecem assistência médica - foi o que apresentou a maior evolução no período. O total de beneficiários desse negócio específico chegou a 18,44 milhões em setembro de 2012, um aumento de 12,1% na comparação com o mesmo mês de 2011. Do total de clientes, 12,5 milhões são de planos empresariais.

Para o instituto, a base de beneficiários de planos dentários ainda é reduzida no Brasil (equivale a pouco mais de 10% da população do País). Por isso, houve espaço maior para crescimento. A expectativa do IESS é de continuidade de expansão desse segmento em 2013, muito embora a entidade acredite que não é possível estimar se o patamar de dois dígitos será mantido ou não. O bom desempenho depende de fatores como a continuidade de geração de empregos e a manutenção da alta da oferta deste benefício pelas empresas a funcionários.