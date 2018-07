Nº de voos com atraso ou cancelados continua baixo Permanece baixo o número de voos com problemas nos aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) na tarde deste domingo (9). Segundo dados do site da empresa, dos 1.260 voos domésticos programados até as 16 horas, apenas 57 (4,5% do total) registraram atrasos e 76 (6%) foram cancelados.