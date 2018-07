Na 17ª chacina do ano, quatro morrem em Osasco

Quatro pessoas foram mortas na madrugada desta segunda-feira, 6, em Osasco, na Grande São Paulo, segundo informações iniciais fornecidas pela polícia. Por volta das 4 horas, um rapaz ainda não identificado chegou perto de outros quatro homens para comprar crack. Logo em seguida começou a disparar, matando as vítimas. Esta foi a 17ª chacina do ano e 58 pessoas morreram. O crime aconteceu em uma viela no bairro Jardim Turíbio, onde, de acordo com a polícia, funcionava um ponto de venda de drogas. A polícia ainda não tem pistas do assassino. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.