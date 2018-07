Na 3ª (31/7), publicamos a 5ª edição de nosso guia de shoppings

Para o Divirta-se, o melhor shopping da cidade é aquele onde você consegue resolver a vida, com qualidade de serviço. Quanto maior a probabilidade de sair de lá com a lista de afazeres riscada, melhor. O presente da amiga. As contas pagas. Aquela barra da calça feita. O vinho do jantar. E, de preferência, sem pular refeições - tenha você muita ou pouca pressa - a qualquer hora do dia.

Por isso, todos os anos, há cinco anos, publicamos uma edição especial (a de 2012 circulou na última 3ª, 31/7), avaliando todos os centros de compras da cidade. E, como shopping tem de ser abrangente, só avaliamos os que têm mais de 50 lojas. E vamos a cada um deles duas vezes: uma pela manhã e outra às 13h, para ver também o pico de movimento nas praças de alimentação. A seguir, você entende melhor a nossa metodologia. E em bit.ly/shops12 confere os melhores de cada região - e o ranking completo.