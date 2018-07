Na Arábia, uma briga de US$ 22 bi

Uma briga de famílias abala os bancos e deve provocar uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) da Arábia Saudita de 1% este ano. Maan al-Sanea, um dos empresários que mais acumularam patrimônio nos últimos anos em todo o mundo, está sendo atacado na Justiça em três continentes pela família Algosaibi, da ex-esposa, assim como por bancos internacionais.

A acusação contra ele é de fraude. Mas o impacto da crise familiar vai além da Arábia Saudita e a dívida provocada pela crise e pela guerra entre as duas famílias pode chegar a US$ 22 bilhões. As repercussões estão sendo sentidas em 120 bancos, causando turbulência no mercado financeiro e freando a recuperação do Golfo Pérsico.

As duas famílias são da cidade de Al-Khobar, uma das regiões mais ricas em petróleo. Al-Sanea, que nasceu no Kuwait, se casou com uma das filhas de Ahmad Hamad Algosaibi, empresário que controla o setor de construção, frota de navios e serviços financeiros na Arábia Saudita. Ao se casar, ele fundou o Grupo Saad e passou a atuar em infraestrutura. O grupo logo cresceu para os setores imobiliário, de saúde e bancário e chegou a comprar 3,1% do HSBC, o maior banco da Europa.

A família Algosaibi acusa al-Sanea de ter promovido uma fraude em seus negócios no valor de US$ 10 bilhões e conseguiu que o banco central saudita congelasse em maio as contas do magnata. Contas nas Ilhas Cayman com US$ 9,2 bilhões também estão em disputa. Em Nova York, um caso também foi aberto e, no fim da semana passada, foi a vez de a família Algosaibi acionar o empresário no Tribunal de Genebra, já que o Grupo Saad tinha sua sede no paraíso fiscal suíço.

O problema é que grande parte da expansão foi à base de créditos de bancos e o congelamento de suas contas acabou criando uma dívida acumulada das duas famílias de US$ 22 bilhões.

O Grupo Saad está prestes a decretar falência e, para surpresa de analistas, bancos de todo o mundo haviam feito empréstimos bilionários ao ex-magnata, assim como à família Algosaibi. O resultado é um início de pânico diante da quebra do empresário e da briga familiar.

Al-Sanea nega que tenha cometido a fraude. Antes da crise, ele chegou a ser o 62º homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. Mas é o risco sistêmicos dessas famílias que está causando um terremoto similar ao do magnata Bernard Madoff e seu esquema fraudulento. Oito bancos, entre eles o BNP Paribas e o Citigroup, estão com exposições nos grupos das famílias sauditas em guerra, num valor de US$ 15,7 bilhões.

A consultoria Jadwa Investment Co. chegou a alertar que a economia saudita recuaria 1% com a crise. O problema não é apenas a dívida de US$ 22 bilhões, mas a hesitação dos bancos em voltar a emprestar a empresários locais, que até pouco tempo não tinham suas contas verificadas antes de receber créditos.

A guerra deve ainda modificar a forma pela qual bancos fazem negócios no Golfo Pérsico. Muitos dos empréstimos têm apenas o respaldo do nome das famílias que estão por trás de grupos poderosos. Agora, o que os sauditas estão descobrindo é que as grandes famílias também podem quebrar. Os mais afetados serão os bancos sauditas, do Kuwait e dos Emirados Árabes Unidos.

Bancos estrangeiros agora pressionam para que as famílias aceitem negociar uma reestruturação de suas dívidas. Alguns dos bancos também chegaram a acionar os Algosaibi na Justiça por irregularidades financeiras.