Na BA, policial protesta contra condenação e se enjaula Em protesto à sua condenação a 15 anos de prisão por participação em um crime ocorrido em novembro de 2003, o policial militar baiano Jurandir Santana de Jesus, de 42 anos, se trancou em uma espécie de jaula, erguida a cerca de quatro metros do chão na rua onde mora, no bairro do Calabetão, periferia de Salvador. Declarando-se inocente, Jurandir reivindica novo julgamento.