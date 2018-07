Na Bahia, casal é acusado de incendiar casa do patrão Investigadores da Polícia Civil prenderam no fim de semana um casal acusado de incendiar a casa do prefeito de Itaberaba (BA), João de Almeida Mascarenhas Filho, no último dia 16. Na ocasião, a quantia de R$ 5 mil, que estava guardada numa cômoda, desapareceu. Os dois criminosos trabalhavam na casa do prefeito.