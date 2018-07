Na Bahia, segredo é 'trabalho' Já é rotina para professores e alunos do Colégio Helyos, de Feira de Santana, a primeira colocação entre as escolas da Bahia na pontuação do Enem. "Desde que as notas do exame passaram a ser divulgadas, estamos em primeiro", lembra a coordenadora pedagógica de ensino médio, Patrícia Moldes.