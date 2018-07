Ronaldo está na berlinda por outros motivos. Depois de brilhar em 2009, principalmente nos momentos em que ficou menos pesado, iniciou 2010 de modo mediano. Fez um gol em quatro partidas e, apesar de assistências e de alguns dribles no primeiro jogo da Libertadores, foi muito pouco participativo. Parte disso não é sua culpa, pois Mano Menezes mal repetiu a escalação e o novo meio-campo ainda não acertou o "timing" do passe; ele foi obrigado a recuar e armar jogadas em diversos momentos. Mas tem errado em fundamentos em que é excelente, como a finalização e o domínio, e poderia se movimentar mais, sobretudo para os lados. Está visivelmente sem explosão. Hoje, contra o Independente de Medellín, precisa mostrar que isso tudo não passa de uma fase. Se Ronaldo não vai bem, o Corinthians não vai bem.

Kaká também tem sido criticado por motivos técnicos; embora muitos aleguem que seu problemas são as dores no púbis, ele faz questão de negar isso. Seu estilo, por incrível que pareça, não se encaixou no time do Real Madrid, que sempre valorizou jogadores combativos e objetivos como ele. Cristiano Ronaldo tem se saído bem melhor, com alta média de gols. Há quem diga que Kaká jogava tudo aquilo no Milan porque era o ponto de referência da equipe. Mesmo assim, é muito melhor do que tem mostrado, inclusive na seleção brasileira. Talvez seus arranques já estejam manjados demais e ele precise buscar mais as finalizações. Para o Brasil, essa é a pior das notícias às vésperas da Copa, mas há tempo para recuperação.

Já a recuperação de Ronaldinho nos últimos meses não tem sido suficiente para que seja convocado, nem mesmo para o banco. Vi Zagallo dizendo que ele só fez um jogo bom pela seleção em toda a carreira, e graças a um gol de sorte, contra a Inglaterra em 2002. Injustiça. Ele foi bem em toda aquela Copa, ainda que coadjuvante de Ronaldo e Rivaldo. E eu me lembro muito bem de Zagallo se juntando ao coro dos ufanistas antes de 2006 e tecendo comparações entre Ronaldinho e Pelé que, a meu ver, fizeram muito mal a ele. Ronaldinho atua numa faixa limitada do campo e quase sempre precisa receber a bola no pé, mas seu talento é tão superior ao de Julio Baptista, Elano ou Kleberson que não resta nenhum argumento plausível (baladeiro? Quase todos são) para excluí-lo dos 23. Mas Dunga, acredite, só vai convocá-lo se tiver uma onda de contusões.

Robinho, que esteve numa das versões do quarteto, saiu da berlinda depois de sua volta ao Brasil, no mês passado. Mas convém lembrar que ele decepcionou na Espanha e na Inglaterra, desde a Copa da Alemanha, e que nos jogos da seleção de Dunga tem aparecido quando o adversário dá espaços ou se cansa. Por mais que Luís Fabiano seja eficiente e seus eventuais substitutos (Adriano, Grafite, Nilmar ou Fred) tenham qualidade, a alma dessa equipe, repito, será a parceria Kaká & Robinho. Diante de tantas dúvidas, a pátria não está de chuteiras, mas fazendo figas.