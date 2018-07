Na cidade de Lapa-PR, 25 presos fogem de delegacia Cerca de 25 presos fugiram na madrugada do último domingo, 24, de uma delegacia na cidade de Lapa (PR). Eles fizeram um buraco na laje de uma das celas e escaparam pelo telhado. A fuga aconteceu por volta das 3 horas e apenas duas pessoas foram recapturadas. No total, havia 53 presos no local.