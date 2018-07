A primeira bordoada vai para o local da partida. A Vila é simpática, aconchegante, palco histórico. Mas inadequada para o duelo alvinegro. As duas equipes estão na moda por estas bandas - o Santos por sua meninada abusada, boa de bola e líder do Campeonato Paulista. O Corinthians, por monstros como Ronaldo, Roberto Carlos e pelo embalo da vitória inicial na Libertadores. Jogo, portanto, para casa cheia - e grande.

Merecia estádio maior e não a Vila. Ah, a tabela dá mando ao Santos, que não abre mão de atuar em seu campo. Ok, do ponto de vista estratégico. Errado, se olharmos o interesse do torcedor e do caixa dos clubes. O sensato seria levar o jogo para o Pacaembu, por exemplo, em que há possibilidade de dobrar o público. Ou, melhor, transferi-lo para o Morumbi, com perspectiva de termos multidão, fato raro hoje em dia por aqui.

Eventual mudança não foi discutida. Em vez disso, optou-se por aumentar o preço do ingresso e limitar o acesso a quem tem dinheiro. A ralé que veja pela tevê. Isso é andar na contramão do profissionalismo, é antimarketing. São tão poucos os confrontos que valem a pena que não se deve perder oportunidade de explorá-los, no bom e inteligente sentido. A Vila deveria ser usada para compromissos contra times menores, em meio de semana ou em domingos modorrentos. Espetáculos imponentes pedem tratamento à altura.

A segunda castimbada ainda se refere ao clássico. Não importam os motivos pelos quais Robinho voltou. Importa que hoje é importante no Santos, assim como Ganso, Neymar, André. Imagine como seria bonito vê-lo em combate com Ronaldo e Roberto, seus amigos e ex-colegas de seleção. Em vez disso, enquanto os times se encontram, Robinho estará a desembarcar em Londres para amistoso mequetrefe contra a Irlanda.

Não faria diferença alguma, se ele não jogasse na terça. Afinal, mesmo quando estava esquecido no Manchester City era nome certo nas listas de Dunga. Portanto, ficar fora de uma partida não prejudicaria nada seus planos de ir à Copa.

Há erros nesse episódio: o Campeonato Paulista poderia estar interrompido (o mais lógico); o jogo poderia ter sido antecipado; a CBF poderia ter tido a sensibilidade de liberar Robinho e reforçar os times. Só que a cartolagem vive na base de cada um por si e azar para todos.

ACORDA, TRICOLOR

O São Paulo precisa de uma sacudidela. Com exceção de um ou outro bom momento, seu futebol tem se mostrado sonolento. No domingo passado, contra o Palmeiras, mostrou apatia de quem está insone. Perdeu e não se importou muito, porque se guardava para pegar o Once Caldas com força máxima. Foi à Colômbia, perdeu de novo - e de novo sem jogar bem. Hora de entrar nos eixos, sob risco de estar sem nada quando acordar desse sono profundo que carrega desde a penúltima rodada do Brasileiro de 2009.

CONCENTRAÇÃO?

Dunga exige isolamento da seleção no hotel que elegeu como quartel general na África do Sul. O local terá até vidros foscos, para que ninguém veja de fora o que acontece dentro. Ele preza a privacidade e morre de medo que se repita a bagunça de Weggis, onde o Brasil se preparou antes da Copa de 2006. Certo. Mas beira a paranoia. É no que dá achar que a seleção tem de ser um grupo de guerreiros e bobagens afins. O sujeito fica parecido mais com marechal do que com técnico. Precisa?