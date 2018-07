Na COP-17, Japão veta 2ª fase de Kyoto O Japão voltou a anunciar ontem em Durban, onde ocorre a 17.ª Conferência do Clima da ONU, que não participará de um segundo período de compromisso do Protocolo de Kyoto (a primeira fase acaba em 2012). Mas diz que não deixará de fazer parte do tratado e continuará reduzindo suas emissões. Os japoneses defendem um único tratado com valor jurídico que inclua todos os maiores emissores, como os EUA e a China, que hoje não têm metas obrigatórias de corte de emissões em Kyoto. Após a tragédia de Fukushima, o país pretende reduzir a dependência em energia nuclear - que não provoca emissões de gases-estufa. / A.B.