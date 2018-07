Na Copa, USP prevê 39 casos de dengue nas cidades-sede

Dez das 12 cidades que vão sediar jogos da Copa não registram mais casos de dengue. A exceção fica por conta de São Paulo - que neste ano contabilizou um número de pacientes oito vezes maior do que no ano passado - e Salvador. "A previsão é a de que o número de casos nessas duas cidades caia de forma significativa nas próximas duas semanas", disse Barbosa. No Estado de São Paulo, a queda do número de casos de dengue foi de 82% em relação ao pico da transmissão, registrado entre 13 a 19 de abril. Na capital, foram registrados entre 1º e 21 de maio 32.344 casos. "Mas a situação já mudou. O auge das transmissões já passou", completou.

O coordenador de Controle de Doenças do Estado de São Paulo, Marcos Boulos, também avalia que a tendência é a de redução do número de casos no Brasil e no Estado. "Mas não sou tão otimista quantos aos números baixos de transmissão na cidade", disse, referindo-se à previsão de 39 casos nas cidades-sede. Ele concorda que a tendência da dengue, depois de atingir um pico de transmissão, é de redução de número de casos. Para ele, o aumento dos casos na capital paulista está intimamente ligada à falta de água, ao grande número de criadouros do mosquito e ao alto porcentual da população suscetível à doença.