A etapa de Salvador do Circuito Brasileiro de vôlei de praia marcou a despedida de Ricardo e Emanuel. No último jogo da parceria, que durou sete anos, a dupla campeã olímpica em 2004 venceu Benjamin e Bruno Schmidt por 17/19, 18/14 e 15/9. A partir de 2010, Emanuel deve jogar com Alison e Harley, com Pedro Solberg.