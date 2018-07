Na estreia como líder do governo, só um voto

BRASÍLIA

Nem bem assumiu a função de líder do governo na Câmara, o deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) sentiu no plenário o apelo eleitoral do ano em que será definido o sucessor do presidente da República e no qual os deputados terão de buscar um novo mandato nas urnas. Vaccarezza constatou na quarta-feira, assim que o painel eletrônico mostrou os votos dos deputados na aprovação de uma proposta que favorece os aposentados, a traição da base parlamentar que teria de comandar.

O plenário da Câmara impôs uma derrota homérica ao governo, ao aprovar o repasse de dinheiro do pré-sal para reajustar aposentadorias acima do valor de um salário mínimo, durante a votação do projeto de criação do Fundo Social. "Eu cometi o erro de acreditar que poderia chegar a um acordo com o bloquinho", disse Vaccareza, referindo-se ao bloco formado pelo PSB, PCdoB e PRB. "O bloquinho fez um acordo com a oposição e nos induziu ao erro."

Foram duas votações. A primeira atendia a uma regra regimental e a interesses políticos. Os deputados votaram a emenda do deputado Márcio França (PSB-SP), da base do governo, incluindo a destinação de recursos do pré-sal para a recomposição das perdas das aposentadorias.

A esmagadora votação deu discurso político para os deputados de olho nos votos em outubro a favor dos aposentados. O placar registrou 357 votos a favor e um único voto contrário, do deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP), representante da oposição. "Vivemos uma situação kafkaniana. Discutimos o fundo de um recurso que não existe e, quando existir, nem sabemos qual será o montante", afirmou Madeira, conhecido por sua atuação contrária ao aumento dos gastos públicos. "A demagogia do governo de criar um fundo em ano eleitoral levou à demagogia da base do governo e da oposição de dar dinheiro para aposentados."

Todos os partidos encaminharam o voto favorável à aprovação dessa emenda. Pelo regimento, só com essa proposta aprovada, seria possível votar a outra emenda, negociada entre Vaccarezza e a base, para mudar esse texto, tornando-o mais genérico e retirando a destinação clara do dinheiro para as aposentadorias. Essa proposta foi negociada por Vaccarezza como uma forma de evitar um prejuízo maior para o governo.

Nova derrota. Desta vez, com o placar de 309 votos contra 92 e uma abstenção. Apenas o PT e o PMDB orientaram o voto a favor, mas, mesmo assim, não conseguiram que toda a bancada votasse unida. Dos 66 petistas que votaram, 52 votaram a favor, 13 foram contrários e um se absteve. No caso do PMDB, a metade seguiu a orientação do líder para votar a favor. Foram 30 votos.