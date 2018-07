Na Europa, a venda está suspensa

Um estudo com 10 mil pacientes em tratamento com sibutramina apontou aumento de 16% na incidência de enfarte e de derrame em pessoas com problemas cardíacos que tomaram o medicamento. Os pesquisadores concluíram que o risco do medicamento não compensa o benefício. Com base na pesquisa, a Agência Europeia de Medicamentos recomendou, em janeiro, a suspensão da venda de sibutramina. Já a Food and Drug Administration (agência que regula medicamentos nos Estados Unidos) decidiu incluir na bula uma contraindicação para pacientes com cardiopatias.