Na falta de médico, o 'mágico' resolve

O avô e o pai de Chico, João e Antonio Domingues, viviam no reduto de Santa Maria. Durante os combates com os militares, Antonio perdeu a mulher. Foi quando conheceu Ana, mãe de Chico. Foi com o pai que Chico aprendeu a tradição dos "mágicos". Ele recorre a São João Maria para atender as mulheres e crianças que o procuram. "São João Maria é encantado. Ele disse que era para chamar o nome dele que onde estivesse iria escutar", diz. "A medicina é boa. Mas a gente acredita nas coisas do mato. E porque aqui não aparece médico", ressalta. "Graças a Deus eu tenho livrado muita gente de sofrer."