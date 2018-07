Na falta de peixe, pescadores viram maricultores

Na falta de peixe, alguns pescadores de Picinguaba resolveram apostar seu futuro na maricultura. Dois anos atrás, mesmo criticados e ridicularizados pelos colegas de pescaria, dez deles resolveram investir num projeto de produção de vieiras, um molusco pouco comum no litoral de São Paulo e servido como iguaria em restaurantes paulistanos. O negócio evoluiu e começa a se mostrar uma alternativa economicamente viável à pesca. Sem a necessidade de abandonar o mar.

"É uma atividade autossustentável. Se a gente cuidar bem, é algo que vai durar para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos", diz André Bergamo, coordenador do Projeto Vieiras, que foi financiado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. "Peixe não tem mais. Não vira mais."

Diferentemente de outros mariscos, as vieiras não precisam crescer presas a um substrato. São moluscos de concha "livres", que se locomovem no fundo do mar propelidos por jatos de água que produzem pela contração de seus músculos. Na superfície, batem as conchas e parecem cuspir água nas pessoas - como nos desenhos animados.

Na maricultura, elas são produzidas em gaiolas de rede chamadas "lanternas", por causa da semelhança com as lanternas orientais de papel, do tipo sanfona. Na fazenda de Picinguaba - que, segundo Bergamo, é a primeira a produzir a espécie em escala comercial no País - 150 lanternas acomodam cerca de 55 mil animais, penduradas em boias enfileiradas ao lado de uma balsa que serve como estação de trabalho. O volume atual de vendas, segundo Bergamo, é de 400 dúzias por mês.

As sementes, como são chamadas as vieiras em estágio inicial, com poucos milímetros de diâmetro, são compradas de laboratórios de reprodução em Santa Catarina ou no Rio. O ciclo de produção, da semente até o abate, leva cerca de um ano e meio.

"O lucro ainda é pequeno, mas está melhorando. Se levarmos isso a sério mesmo, acho que dá para viver até melhor do que da pesca", diz o caiçara Emerson Cardoso, de 39 anos, enquanto prepara uma caixa de vieiras para ser enviada a um restaurante de Paraty. A dúzia fresca é vendida por R$ 40. "Elas chegam lá batendo, igual você está vendo aqui", observa Bergamo. "É a melhor carne do mar."

Cardoso e seus colegas pescadores estão satisfeitos com o projeto e esperam que ele cresça ainda mais. Pode ser que no futuro nem precisem mais da pesca para sobreviver, mas ainda pescam, e já têm saudades dela. "Pescar é bom demais", afirma Cardoso, em tom um tanto melancólico. "A gente fica meio dividido."