Na farmácia, até vodca

É que começa a valer a resolução 44 da Anvisa. O que há nela? Além de procedimentos técnicos, como o modo de tomar pressão, novas normas sobre o que pode, ou não, ser vendido nas gôndolas. Os abusos, diz Malagasso, "estavam passando da conta".

Entre as 66 mil fiscalizações de 2008, nas 15 mil farmácias paulistas, ele relata um caso espantoso: uma farmácia que vendia... vodca. "E na mesma nota era vendido um remédio que, misturado com a vodca, pode matar."

A dúvida: vão fiscalizar a sério, em todo o País?

O fator 20%

Pelas contas do PT, os chamados "radicais livres" do partido entram com 20% dos delegados presentes, a partir de hoje, em Brasília,no Congresso do PT.

Problemas? É o suficiente para fazer barulho. E para incomodar... o PMDB. Que não quer saber de mais discussões sobre a aliança.

No essencial, Cândido Vaccarezza garante que vai tudo bem: " 100% dos delegados estão com a Dilma".

Água mole

Eduardo Suplicy leva ao congresso sua lista de assinaturas para ser candidato petista ao governo paulista.

"O Mercadante reiterou que não quer mesmo entrar nessa disputa", justificou.

In memoriam

Não estão dando descanso a Celso Pitta. O Conselho Regional de Economia do Rio está cobrando - de quem represente o ex-prefeito - as anuidades não pagas durante vários anos.

O valor? R$ 1.861,67.

Bandeira branca

A OAB paulista jogou a toalha. Após batalha jurídica de 5 anos com recursos até ao STF, vai fazer nova seleção para escolher três desembargadores do TJ-SP.

Durante o vale-não vale, segundo o Conjur, ficaram parados três mil recursos.

Posto que é chama

Foi eterno enquanto durou.

Manuela D"Ávila e José Eduardo Cardoso estão solteiros novamente.

Proibidão

Esportistas brasileiros estão abusando mais de substâncias proibidas. Dados do Ladetec, laboratório de antidopagem, mostram que em 2009 foram flagrados 25 produtos vetados - contra 15 no ano anterior. No atletismo, os casos de uso proibido saltaram de 2 para 11.

A maconha foi detectada, em 2008, no futebol e no automobilismo. Em 2009, no futebol, vôlei e golfe.

Scorsese light

A Chanel atira longe.

Escolheu o diretor Martin Scorsese para dirigir a campanha da nova fragrância masculina da marca.

Raquete cigana

Shakira escolheu o campeão Rafael Nadal para estrelar seu novo videoclipe.

O tenista espanhol e a cantora gravaram em Barcelona, em clima sensual e com caracterização cigana.

Clube do 20

Luiz Barretto, do Turismo, articula uma espécie de G-20 do turismo, o D-20. Para levar adiante a ideia, viaja para a África do Sul.

Descendo...

Temporada ruim para os elevadores de Congonhas.

Dias depois de um grupo da GV ficar preso por uma hora, um elevador das novas obras caiu, terça, com 4 pessoas. Nada grave, mas...

NA FRENTE

O Museu do Futebol começa, dia 27, a série Brasil nas Copas, ciclo de atividades mostrando a participação do Brasil nos 17 mundiais da FIFA.

A história do mestre das marchinhas de carnaval, Braguinha, vai virar livro. A publicação sai pela Ediouro.

Até Lars von Trier a atriz Penélope Cruz dispensou. Motivo? Vai gravar Piratas do Caribe na mesma época das filmagens de Melancholia, do dinamarquês.

A Cia. Athletica marca seus 25 anos de vida com nova campanha, a partir do dia 20. Para associar o bem-estar físico à importância de refletir e planejar o futuro.

País sério é assim. Corre na internet pedido para investigar... como Madonna vai usar os fundos que angariou aqui.