Na fazenda, porcos selvagens, abelhas e reserva legal

"A área preservada vai além do que pede a reserva legal. Temos de conservar o Cerrado porque ele é quase impossível de se replantar", diz o ambientalista. Pelo atual Código Florestal, o proprietário de terra nos biomas Cerrado e Mata Atlântica deve manter 20% da área com mata nativa, a chamada reserva legal.

No campo, ele se dedica a duas de suas maiores paixões na área de ecologia: a criação de abelhas indígenas sem ferrão e de caititus, espécie de porco selvagem do continente americano.

Nogueira-Neto é professor titular de Ecologia pela Universidade de São Paulo (USP) e se aposentou da função em 1992. Hoje, vê com alegria o retorno da floresta no interior de São Paulo. "Em minhas viagens pelo Estado, vejo as matas renascendo em lugares impróprios para a agricultura mecanizada, como os morros mais íngremes", diz.