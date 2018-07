Na Flórida, Romney promete apoio a Israel

"Esse presidente tem achado bastante sensato ser crítico aos nossos amigos", disse Romney em Palm Beach, com vários judeus na plateia. "Fomos às Nações Unidas e criticamos Israel por construir assentamentos. Ele não tinha nada a dizer sobre os 20 mil foguetes do Hamas em Israel", disse Romney. "Vamos permanecer com nossos amigos."

Obama insiste que nunca um governo dos EUA se empenhou tanto para proteger Israel, e diz que seu compromisso é "inabalável".

Em 2008, o democrata Obama conquistou quase 80 por cento dos votos do eleitorado judeu, e a perda desse apoio em Estados como Flórida e Pensilvânia pode ser fatal para a candidatura dele à reeleição.

A declaração de Romney em sua campanha para a eleição primária da Flórida, no dia 31, caiu bem junto ao rabino Sholom Ciment, de Boca Raton.

"Aprecio o fato de ele ter acabado de fazer uma promessa de permanecer orgulhosamente com Israel hoje. Nos últimos anos, Israel não tem sido tratado como um aliado confiável da sua estatura", disse Ciment, que pretende votar em Romney.

O enfermeiro domiciliar judeu Harlan Janowitz, que vive em West Palm Beach, diz que se mantém fiel a Obama, e previu que o presidente será reeleito em novembro se a economia melhorar um pouco, se as tropas dos EUA continuarem regressando para o país, e se "nada estourar em Israel e no Oriente Médio".

"A causa pró-Israel aqui tem se preocupado com Obama", disse Janowitz, para quem, no entanto, na reta final o eleitorado judeu vai se assustar com as ideias dos republicanos para a previdência e a saúde pública, e com a perspectiva de nomeações conservadoras para a Suprema Corte. "Mais judeus democratas vão aderir. Eles não querem uma Suprema Corte ultraconservadora", afirmou.

Uma pesquisa da Universidade Quinnipiac divulgada na quarta-feira mostrou que, se Romney for indicado candidato do Partido Republicano, travará uma disputa acirrada com Obama na Flórida.

A pesquisa diz que ele lidera no Estado com 46 por cento das intenções de voto entre os eleitores registrados, contra 43 por cento para o atual presidente.