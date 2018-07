Na França, gays recebem salário menor

nome

No setor privado francês, os homens homossexuais ganham 6,5% menos que seus colegas heterossexuais; no setor público, a defasagem no salário dos gays é de 5,5%. Segundo um dos autores do levantamento, o economista Thierry Laurent, do Centro de Estudos Políticos e Econômicos da Universidad de Evry, essas médias não dizem respeito a todos os casos, pois o estudo também considerou pessoas que não assumiram sua homossexualidade - estas, de acordo com o pesquisador, sofrem menos discriminação.