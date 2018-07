Na Grande SP, 140 mil ficarão sem água amanhã Cerca de 140 mil moradores de Itapecerica, Embu e Embu Guaçu, na Grande São Paulo, ficarão sem água entre 7 e 17 horas de amanhã. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp), a interrupção será necessária para a troca e instalação de válvulas na rede adutora, além de conserto de vazamento na descarga do reservatório, com o objetivo de melhorar a segurança operacional e aumentar a oferta de água para toda a região.