Na Grande SP, um bafômetro para seis cidades Passados quase quatro meses da data em que a lei seca entrou em vigor no País, os municípios da Grande São Paulo continuam desfalcados de um dos maiores aliados desse tipo de fiscalização: o bafômetro. A Polícia Militar do Estado de São Paulo não sabe sequer informar quantos equipamentos cada cidade tem. A Assessoria de Imprensa alega que os batalhões que têm o aparelho receberam como doação de entidades privadas ou das prefeituras e por isso não é possível ter controle dessa quantidade. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de 23 dos 38 municípios da região. Três não quiseram dar informação. Nos outros 20, a soma foi de seis bafômetros - em alguns casos, um aparelho está à disposição de até seis municípios. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo