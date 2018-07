Na ida à Turquia, o esforço pela reconciliação com o Islã

A viagem de Bento XVI à Turquia, em novembro de 2006, colocou à prova sua inteligência, sensibilidade e humildade. Basta dizer que o papa não pôde rezar em uma antiga basílica, para em seguida fazer uma prece em uma mesquita.

A viagem foi precedida de uma palestra de Bento XVI, no dia 12 de setembro de 2006, na Universidade de Regensburg, na Alemanha, onde ele havia ensinado teologia. Nela, o papa fez uma citação de 1391do imperador bizantino Manuel II Paleólogo: "Mostre-me o que Maomé trouxe de novo, e você encontrará apenas coisas más e desumanas, como sua ordem de espalhar pela espada a fé que ele pregou".

A citação causou protestos em todo o mundo muçulmano. Salih Kapusuz, o líder do partido islâmico moderado Justiça e Desenvolvimento, que governa a Turquia desde 2002, comparou o papa a Adolf Hitler e o acusou de tentar reavivar o espírito das Cruzadas. A imprensa turca lembrou que, apenas dois anos antes, o então cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, se opusera ao ingresso da Turquia na União Europeia (UE), dizendo, ao jornal francês Le Figaro: "A Turquia sempre representou um continente diferente, em permanente contraste com a Europa."

Inicialmente, o papa ia apenas visitar Bartolomeu, reconhecido como o patriarca ecumênico de todas as correntes ortodoxas. Para reduzir a importância do convite de Bartolomeu, o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan transformara a ida do papa em visita de Estado. Agora, falava em não recebê-lo, alegando compromisso com uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Ironicamente, a atmosfera criada pela palestra de Regensburg converteu as relações entre o Ocidente e o Islã no tema central da visita do papa, cuja agenda foi modificada para criar oportunidades de gestos conciliatórios - que Bento XVI aproveitou com disciplina germânica.

Dois dias antes de chegar à Turquia, em sua homilia na Praça São Pedro, o papa mandou "uma saudação cordial ao querido povo turco, rico em história e cultura". E a Santa Sé anunciou que não se opunha ao ingresso da Turquia na UE. No mesmo dia, mais de 20 mil pessoas protestaram em Istambul contra a visita. Mas o ambiente foi-se desanuviando. A caminho da cúpula da Otan em Riga, Erdogan recebeu o papa no aeroporto de Ancara, e ouviu dele que "gostaria de ver a Turquia na União Europeia".

A reunião mais delicada foi com o mufti Ali Bardakoglu, diretor-geral de Assuntos Religiosos, que fizera duras críticas ao papa. "Estou feliz de vir à terra da antiga cultura islâmica", declarou o papa em inglês. E dessa vez citou uma frase de 1079 do papa Gregório VII: "Muçulmanos e cristãos deveriam estar juntos, porque acreditamos no mesmo Deus".

Missão. Mas o dia de maior simbolismo foi 30 de novembro, em Istambul. Primeiro o papa foi à antiga Basílica de Santa Sofia. Erguida na segunda metade do século 4.º pelo imperador romano Constantino, foi convertida em mesquita em 1453, pelo sultão Mehmet II, o Conquistador. Mas em 1923, depois de fundar a república turca sobre a base do secularismo, Mustafa Ataturk dessacralizou o lugar, tornou-o museu e proibiu que se rezasse nele.

A expectativa era se o papa ousaria burlar essa norma, como cem islâmicos radicais haviam feito oito dias antes, em protesto contra sua visita. O papa não rezou. Em seguida, foi para a Mesquita Azul, a maior e mais famosa de Istambul. Era apenas a segunda vez que um papa entrava numa mesquita. Em 2001, João Paulo II esteve na Mesquita Ummayad, em Damasco.

"Agora, vou rezar", avisou o mufti de Istambul, Mustafa Çagrici, que o ciceroneava. "Vamos rezar pela fraternidade e por toda a humanidade", propôs Bento XVI. Voltando-se para Meca, o papa fechou os olhos, com os braços cruzados sobre o peito, sem fazer o sinal da cruz. "Obrigado por esse momento de oração", disse, ao sair, ao mufti, que respondeu: "Sua vinda aqui dá uma nova dimensão às relações entre cristãos e muçulmanos".

O mufti presenteou o papa com um quadro de azulejo representando uma pomba. Bento XVI retribuiu com um mosaico, formando quatro pombas.

A missão estava cumprida.