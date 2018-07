Na Libertadores, ordem é 'encarar' os rivais Ronaldo deu uma rasteira no marcador, gesto repetido logo depois por Roberto Carlos. Os lances na estreia da Libertadores, diante do Racing, quarta-feira, podiam ter custado a expulsão dos corintianos e prejudicado o time. Mas, ao invés de condenar a atitude, Mano Menezes disse que essa deve ser a tônica na competição, guardada as devidas proporções. "Os adversários usam de todas as artimanhas para tentar nos intimidar. Se o zagueiro bate e vê o atacante se afastar, se sente um vitorioso", disse Mano. "O Ronaldo é nossa referência e não podia encolher naquele momento, senão outros jogadores também encolheriam."