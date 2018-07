NA LISTA Sete cinemas paulistanos não têm o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta a segurança em situações como incêndios ou tumultos. Em cadastro divulgado no site da Prefeitura, ao lado de outros 28 estabelecimentos sem o certificado, estão quatro unidades do Cinemark (Central Plaza, Higienópolis, Metrô Tatuapé e Interlar Aricanduva), o Playarte do Shopping Butantã, o UCI do Shopping Anália Franco e o Cinépolis do Shopping Mais Largo 13. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não há motivo para pânico. Por mais que os complexos tenham sido citados individualmente pela Prefeitura, o que vale para eles é o AVCB do shopping em que estão instalados. "Se está dentro de um shopping que tem o documento, o cinema também é considerado seguro", afirma o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros. Leia mais sobre o tema em bit.ly/cineavcb.