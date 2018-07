Na mira do pianista do führer e do rio EM COMBATE : Outros dois lançamentos que abordam a 2.ª Guerra Mundial vêm da José Olympio. Biografia de Peter Conradi, editor do Sunday Times, O Pianista de Hitler (tradução de Ana Luiza Borges, 420 págs., R$ 54) retrata Ernst Hanfstaengl (1887-1975), um homem de duas faces. Baseado em documentos e entrevistas, Conradi mostra como Hanfstaengl, mesmo sendo amigo íntimo do Führer, colaborou com os EUA, repassando informações fundamentais - e curiosas, como a vida sexual e alimentar de Hitler - para um plano secreto contra o 3.º Reich. O biografado pertenceu a uma família rica - seu pai era alemão e sua mãe, americana -, que transitava pelas altas rodas de Washington D.C. Quando foi julgado após o fim do conflito, Putzi, como era conhecido na Alemanha, recebeu absolvição. Livro terceiro do ciclo O Espelho Partido, publicado em 1968, A Guerra Está em Nós (590 págs., R$ 54) transforma, sob a pena do ficcionista Marques Rebelo (1907-1973), o Rio de Janeiro em personagem. Rebelo registra os impactos vindos de além mar em uma sociedade pré-industrial, que se modernizava aos saltos e crescia desordenadamente. A obra desafia os enquadramentos, por misturar memórias e ficção. O ciclo é fechado com O Trapicheiro (1959) e A Mudança (1962). O autor carioca havia previsto sete volumes, mas morreu antes de concluí-los.