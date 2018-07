Na missa de abertura, d. Orani lembra Candelária e Kiss

Em seguida, d. Orani enumerou os jovens que mais entravam em sua lembrança, das vítimas dos massacres da Candelária e de Vigário Geral, no Rio, a todos os jovens perseguidos, os exterminados pelo vício e pela exclusão, os sem pátria e os marginalizados pela vida. E foi aplaudido ao lembrar os 242 mortos no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), em janeiro deste ano.

Grande parte da homilia, que destacou a vocação missionária, serviu para dar boas-vindas aos participantes da JMJ, mais de 350 mil. "Esta Cidade Maravilhosa tornou-se mais bela com a presença de vocês e vocês estão fazendo parte de nossas famílias", afirmou o arcebispo do Rio. "O mundo necessita de jovens como vocês", continuou, acrescentando que "este mar, a areia, a praia e a multidão fazem lembrar o chamado que Jesus Cristo fez a Mateus". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.