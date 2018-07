Na nova casa velha Depois de reativar a acolhedora casa da Vila Madalena com festas no fim de semana, o Studio SP volta definitivamente às origens retomando a partir de julho também os shows, com programação de segunda a sábado. Segunda é dia de Samba Jazz Club; terça, de Cedo e Sentado Fora do Eixo - que deixa de ser grátis, mas você escolhe quanto pagar (R$ 5, R$ 10 ou R$ 15); quarta é dia de Studio SP Incentiva, com a renda da bilheteria destinada a apoiar projetos culturais; e sexta e sábado tem Jornada Dupla, sempre com o show sendo seguido de uma das festas residentes da casa. Nesta semana, o destaque é a estreia da noite Studio SP Incentiva, com shows de Jupiter Apple (foto) e Vaudeville, na quarta (4/7). Studio SP (350 lug.). R. Inácio Pereira