Na ONU, Dilma condena preconceito 'islamofóbico'

A presidente se referiu a um filme que satiriza o profeta Maomé, que gerou uma onda de manifestações contra missões diplomáticas norte-americanas em países muçulmanos.

Na mais grave delas, o embaixador norte-americano na Líbia foi morto no consulado do país na cidade de Benghazi. O episódio foi classificado pela presidente como "ato de terrorismo".

"Registro nesse plenário nosso mais veemente repúdio à escalada de preconceito islamofóbico em países ocidentais", disse a presidente. "Com a mesma veemência, repudiamos os atos de terrorismo que vitimaram diplomatas americanos na Líbia."

Junto com o embaixador norte-americano, morreram outros três norte-americanos no ataque em Benghazi.

Dilma também condenou a violência na Síria, onde rebeldes enfrentam há 18 meses forças do regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, e pediu para que as partes envolvidas dialoguem.

"Hoje assistimos consternados a evolução da gravíssima situação da Síria. O Brasil condena, nos mais fortes termos, a violência que continua a ceifar vidas nesse país", disse a presidente.

"Lanço um apelo para as partes em conflito que deponham as armas e juntem-se aos esforços de mediação do representante especial da ONU e da Liga Árabe. Não há solução militar para a crise síria."

Assim como fez em seu discurso à Assembleia-Geral no ano passado, Dilma defendeu o reconhecimento da Palestina como membro pleno das Nações Unidas e o fim do embargo dos Estados Unidos contra Cuba.

"Cuba tem avançado na atualização de seu modelo econômico e, para seguir em frente nesse caminho, precisa do apoio de parceiros próximos e distantes", disse.

"É mais do que chegada a hora de por fim a esse anacronismo (embargo) condenado pela imensa maioria dos países das Nações Unidas."

A presidente também reiterou a defesa das reformas das instituições multilaterais de governança global, em especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"O fortalecimento das Nações Unidas é extremamente necessário nesse estágio em que estamos, onde a multiplicidade abre uma nova perspectiva histórica. É preciso trabalhar para que assim seja", afirmou.