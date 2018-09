Na ONU, Dilma pede por eliminação completa das armas nucleares

"Temos, sim, de avançar na reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele tem sido baluarte da lógica do privilégio nuclear por mais de 65 anos, e legitima o acúmulo de material físsil nas potências nuclearmente armadas", disse Dilma durante reunião de Alto Nível sobre Segurança Nuclear na Organização das Nações Unidas, em Nova York.

"A posse desses arsenais por apenas algumas nações cria para elas direitos exclusivos. É resquício de concepção assimétrica do mundo, formada no pós-guerra, que já deveríamos ter relegado ao passado", disse.

A presidente defendeu ainda ser "imperativo ter no horizonte previsível a eliminação completa e irreversível das armas nucleares". Segundo ela, a ONU deve preocupar-se com isso.

"O desarmamento nuclear é fundamental para a segurança", disse.

Dilma ressaltou ainda a condição "irreversível" do Brasil no uso pacífico da tecnologia nuclear, como para a geração de energia. O país, cuja matriz energética baseia-se majoritariamente no uso de hidrelétricas, possui duas usinas nucleares. Uma terceira está em construção.

A presidente defendeu ainda maior atenção em relação à segurança das usinas, especialmente após o acidente nuclear nas plantas de Fukushima, no Japão, causada por um forte terremoto seguido de tsunami, em março. O fato deu início a um amplo debate no país asiático e em outras nações sobre o futuro da geração de eletricidade por métodos nucleares.

Ela destacou ainda a deterioração no armazenamento e manuseio do acervo nuclear pelos países detentores dessa tecnologia, causada por cortes orçamentários decorrentes das crises financeiras dos últimos anos.